Infosessie pensioenregeling zelfstandigen RDK

05 februari 2019

In café ’t Wiel in de Dr. Wijckmansstraat in Steenokkerzeel wordt woensdagavond 6 februari om 20 uur door de Raad voor Lokale Economie een infosessie over de pensioenregeling voor zelfstandigen georganiseerd. Aanwezigen krijgen er uitleg over een aanvullend pensioen waarmee zelfstandigen zeker kunnen zijn van een comfortabel leven na hun professionele carrière. Na de infosessie vindt nog een late nieuwjaarsdrink plaats.