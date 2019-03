Infosessie ‘Brandveilig leven en wonen’ RDK

25 maart 2019

13u41 0

De gemeente Steenokkerzeel, brandweerzone Vlaams-Brabant West en 3Wplus vzw organiseren woensdag een infosessie ‘Brandveilig leven en wonen’ in gemeenschapscentrum De Corren. Een infosessie die volgens de gemeente broodnodig is aangezien er de voorbije twee maanden al 18 mensen omkwamen bij een woningbrand in ons land. “Het is belangrijk dat burgers oog hebben voor het voorkomen van woningbranden”, zegt schepen van Woonbeleid Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Met deze infosessie hopen we dan ook heel wat inwoners te bereiken. De aanwezigen zullen tips meekrijgen die echt het verschil kunnen maken.”

De infosessie start om 19 uur in De Corren.