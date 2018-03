Infoavond nieuwe privacywetgeving voor ondernemers 27 maart 2018

03u03 0

De Raad voor Lokale Economie organiseert morgen een infoavond voor de lokale ondernemers in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenokkerzeel. De aanwezigen krijgen er uitleg over de nieuwe Europese privacyregels, die op 25 maart in voege treden. Tijdens deze samenkomst wil de Raad voor Lokale Economie de lokale ondernemers duidelijk maken wat deze nieuwe privacyregels precies inhouden en hoe er praktisch mee moet/kan omgegaan worden. Er zal ook ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen. De infoavond, die start om 20 uur, wordt afgesloten met een drankje.





(RDK)