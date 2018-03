Indrukwekkende line-up Paradise City rond 21 maart 2018

02u50 0 Steenokkerzeel De affiche van Paradise City, het groenste festival van het land dat dit jaar voor de vierde keer georganiseerd wordt in het Kasteeldomein Ribaucourt in Perk, is compleet.

Nadat eerder al technopionier Laurent Garnier bevestigd werd, komen nu ook onder meer Joris Voorn, Lil Louis en Tony Allen & Amp Fiddler naar Perk. De vierde editie van Paradise City vindt op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni, en zondag 1 juli plaats. Het is de eerste keer dat het festival drie volwaardige dagen telt. Vorige maand lanceerden organisatoren Dimitri Verschueren en Gilles De Decker al een eerste lading namen, waaronder topdeejay Laurent Garnier. Maar nu is de affiche compleet. Met onder andere Henrik Schwarz, Joris Voorn, Lil Louis, Tony Allen & Amp Fiddler, Joey Anderson en WhomadeWho zet Paradise City zowel gevestigde namen als aanstormend talent op het podium.





Eerder lieten de organisatoren ook al weten dat het festivalterrein groter wordt, waardoor dagelijks zowat 10.000 feestvierders uit de bol kunnen gaan in het Kasteeldomein Ribaucourt in Perk. De komende weken en maanden worden nog enkele ecologische initiatieven uitgewerkt om de naam van 'groenste festival van België' nog wat te versterken. (RDK)