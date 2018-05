Huizen zwaar beschadigd na onweersbui KELDERS EN STRATEN ONDER WATER, TUINEN ONDER MODDER SILKE VANDENBROECK ROBBY DIERICKX DIMITRI BERLANGER

25 mei 2018

03u09 0 Steenokkerzeel Een intense onweersbui heeft voor heel wat problemen gezorgd in onze regio. Onder andere Grimbergen, Zaventem en Steenokkerzeel werden getroffen door het wassende water. Maar vooral Humelgem kampte met heel wat problemen. Daar raasde een modderstroom door de straten.

"Ik stond in de keuken boterhammetjes te smeren voor mijn dochter toen het opeens heel erg hard begon te regenen", zegt Wendy Loockx.





De woning van Wendy in de Weg Naar Nederokkerzeel raakte erg beschadigd door de modder. "Heel onze kelder is volgelopen met water. Aangezien de kelder onder heel ons huis doorloopt, zijn ook meubels beschadigd geraakt. Mijn nieuwe kasten, nog maar drie weken oud, kunnen alweer weggegooid worden. Het water kwam tot aan onze knieën. In onze tuin is alles op een gegeven moment gewoon beginnen drijven. Een hallucinant zicht", gaat Wendy verder.





Gewapend met aftrekkers schoten vrienden, familie en buren Wendy te hulp.





"Het is eigenlijk heel mooi om te zien hoe solidair iedereen is. Onbekenden passeren hier en beginnen spontaan te helpen. Al hebben we nog heel wat werk voor de boeg. Ik hoop toch dat dit erkend wordt als een ramp."





Tuinfeest?

Ook de buren van Wendy werden getroffen. In hun huis liepen de kelder en tuin vol water. "Het is een catastrofe", zegt Arnaud Tulpinck. "Zaterdag organiseren we een tuinfeest voor de verjaardag van onze drie jaar oude zoon. Er komen 70 mensen en we hebben een springkasteel gehuurd. We zitten met de handen in het haar. Hopelijk blijft het morgen droog en trekt het water weg. Gelukkig is er geen sprake van schade in de rest van ons huis. Het is nog afwachten hoeveel schade er is in onze kelder."





Burgemeester Kurt Ryon (N-VA) kon ook alleen maar toekijken hoe het water bij hem naar binnenstroomde. "Ook wij zitten met wat schade. Al stond het water bij ons maar 10 centimeter hoog. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel mensen getroffen zijn door de onweersbui."





'The show must go on'

In Grimbergen moest Bruno Spaens, eigenaar van restaurant 's Gravenmolen, zijn gasten noodgedwongen even binnenhouden. "We konden niet meer weg door de hoeveelheid water. Gelukkig is er geen water binnengekomen en is er dus ook geen schade. We hebben de klanten gewoon verder bediend, want 'the show must go on'."





"We hebben een 35-tal meldingen binnengekregen van mensen die water binnen hebben gekregen in hun woning. Over de schade kunnen we ons nog niet uitspreken", zegt waarnemend burgemeester Dirk Philips (Open VLD). "Meerdere straten moesten afgesloten worden. Het ging onder andere om de Hector Henneaulaan, de Mechelsesteenweg, de Leuvensesteenweg, Zeven Tommen, Moorselsesteenweg en de Tramlaan."