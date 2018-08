Houtemsesteenweg week dicht door werken 04 augustus 2018

De Houtemsesteenweg gaat van 6 tot en met 10 augustus dicht ter hoogte van het kruispunt met de Tervuursesteenweg. In die zone worden een week lang werken uitgevoerd. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden via de Molenstraat of de Waversebaan de Houtemsesteenweg verlaten en bereiken. Op de Tervuursesteenweg zullen verkeerslichten het beurtelings verkeer regelen. De bussen van De Lijn rijden wel normaal. (RDK)