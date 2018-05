Hevige wind rukt bomen los 02 mei 2018

Op het militair domein in Melsbroek zijn maandagavond drie bomen gesneuveld door hevige rukwinden. Niemand raakte gewond. "De eerste boom is rond 17 uur over de omheining van het domein gevallen, die geraakte beschadigd. De boom kwam voor een deel terecht op het fietspad aan de Haachtsesteenweg", zegt Filip Van Steenbergen van politiezone KASTZE. Door het incident en de opruimwerken was het verkeer richting Kampenhout een tijdlang volledig geblokkeerd. (VDBS/RDK)