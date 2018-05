Herstellingswerken Caricole klaar 29 mei 2018

02u36 0

De herstellingswerken aan repatriëringscentrum Caricole zijn afgerond. Na het onweer van vorige donderdag was er waterschade in het gebouw, waardoor de beveiliging even defect was. Daar maakten vijf illegalen gebruik van om de benen te nemen. De Rus van Tsjetsjeense origine die gelinkt wordt aan een terreurgroep, een Algerijn en drie Marokkanen zijn nog steeds voortvluchtig. Intussen zijn de herstellingswerken afgerond. Alleen het stukgeslagen raam moet nog hersteld worden. Die werken worden donderdag uitgevoerd. (RDK)