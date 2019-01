Hendrik en Viviane vieren vijftigste huwelijksverjaardag RDK

07 januari 2019

Op 23 december 1968 stapten Hendrik Biesemans en Viviane Redant in het huwelijksbootje in het Limburgse Nieuwerkerken. En dus mochten de twee onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag vieren. Dat deden ze met hun familie en het schepencollege op het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Hendrik werkte lange tijd bij Interbrew, de bierproducent die vandaag als AB Inbev door het leven gaat. Viviane was als journaliste aan de slag. Ze kregen samen één zoon en twee kleinkinderen.