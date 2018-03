Helft rijdt te snel in 'nieuwe' zone 30 14 maart 2018

02u38 0 Steenokkerzeel De zone 30 die het schepencollege van Steenokkerzeel begin december in het centrum van Melsbroek uitbreidde, wordt nog steeds niet gerespecteerd. Bij een eerste controle in januari bleek al dat 68 procent van de bestuurders te snel reed. Twee maand later is dat nog steeds 54 procent.

De uitgebreide zone 30 kwam er na een infovergadering met inwoners van Melsbroek. Zij hekelden vooral het vele sluipverkeer en de overdreven snelheid in de omgeving van gemeenteschool Tilia. De uitbreiding van de zone 30 schrikt echter nog te weinig automobilisten af. De politie kreeg de voorbije weken heel wat klachten over overdreven snelheid. Bovendien zijn er ook meldingen van agressief gedrag van ongeduldige bestuurders tegen chauffeurs die zich wel aan de opgelegde snelheid houden.





Daarom hield de politie vorige week vrijdagochtend een flitsactie in de Steenwagenstraat. In totaal werden 204 voertuigen gecontroleerd. 110 daarvan reden te snel, ruim de helft dus. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 71 kilometer per uur. Van vijf bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. (RDK)