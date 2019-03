Groen: “Uitbreiding MS Center zal zware impact op dorp hebben” Oppositiepartij wil dat schepencollege situatie evalueert alvorens bouwvergunning af te leveren Robby Dierickx

07 maart 2019

15u22 0 Steenokkerzeel Oppositiepartij Groen vreest dat de vernieuwings- en uitbreidingswerken van het MS Center in Melsbroek een zware impact op het dorp zullen hebben. Zo verwachten de groenen een toename van de verkeersdruk en betreuren ze dat het oude klooster en de kapel verdwijnen. “We zijn niet tegen het MS Center, maar de uitbreiding ervan mag niet nefast zijn voor Melsbroek”, klinkt het.

Eind vorig jaar stelde het MS Center haar vernieuwings- en uitbreidingsplannen voor aan de buurt. Het oude ziekenhuisgebouw en het klooster – met bijhorende kapel – gaan tegen de vlakte wegens verouderd en niet meer geschikt als zorginstelling. In het nieuwe ziekenhuisgebouw komen 104 kamers, zestien minder dan vandaag. Maar op de site komt wel een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners, terwijl er nu slechts vijftien dergelijke plaatsen zijn. Daarnaast komen er ook achttien assistentiewoningen en een ondergrondse parking met 182 plaatsen. De hele vernieuwings- en uitbreidingsoperatie is volgens de directie van het MS Center noodzakelijk om aan alle vereisten voor de uitbating van een ziekenhuis te kunnen voldoen.

Maar de plannen zorgen voor wrevel bij verschillende inwoners van Melsbroek en oppositiepartij Groen. “Begrijp ons niet verkeerd: we zijn een absolute voorstander van het MS Center, maar de uitbreiding mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van het dorp”, zegt Groen-oppositieraadslid Ann Goovaerts. “De hele verbouwing zal namelijk een zware impact op de Steenokkerzeelse deelgemeente hebben. Vooral de verkeersdruk zal toenemen, zowel tijdens als na de werken. In 2012 werden verkeerstellingen uitgevoerd, maar ondertussen zijn we wel zeven jaar later, hé. Vorig jaar stelde men een mobiliteitseffectenrapport op, maar werden geen nieuwe tellingen gehouden. Wat de bemaling van de grond voor de aanleg van de ondergrondse parking betreft, is er zelfs helemaal geen onderzoek geweest. Nochtans bleek recent nog bij de bouw van een appartementsgebouw dat er heel wat water in de grond zit. Welke gevolgen zal het wegpompen van al dat water hebben voor het nabijgelegen Floordambos? Als de grond droog komt te staan, zal dat zware gevolgen voor de vegetatie in het bos hebben.”

Bouwkundig Erfgoed

Ook de geplande afbraak van het oude klooster en de kapel zorgt voor protest. “Het gebouw staat op de lijst van Bouwkundig Erfgoed, maar is nog niet beschermd”, vult Griet Deroover (Groen) aan. “Men kan het nu met andere woorden nog snel-snel afbreken, maar daardoor verdwijnt wel een historisch gebouw uit Melsbroek. Volgens ons kunnen het klooster en de kapel perfect geïntegreerd worden in het project. Die mening is ook een groep inwoners toegedaan, want zij dienden inmiddels een bezwaarschrift voor het behoud van beide gebouwen in.”

Groen wist zelf ook al heel wat bezwaren te verzamelen en zal alle opmerkingen komende maandag overmaken aan het schepencollege. “We hopen dat de gemeente de situatie terdege bekijkt alvorens zomaar een bouwvergunning af te leveren”, besluit Goovaerts.

Herbemaling

“Alle bezwaarschriften zullen door onze diensten op een objectieve manier geëvalueerd worden”, antwoordt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Met de mogelijke mobiliteitsimpact is rekening gehouden in dit project. Wat het grondwater betreft zijn we dan weer een voorstander van herbemaling. Concreet betekent dit dat het water eerst uit de grond getrokken wordt en dat het er nadien opnieuw ingespoten wordt. Hierdoor vermijden we verzakkingen en de drooglegging van het Floordambos. Tot slot is het kloostergebouw niet beschermd, dus Onroerend Erfgoed ziet hier momenteel geen problemen in om het af te breken.”