Groen strikt ex-schepen Van hoof OPPOSITIEPARTIJ START CAMPAGNE MET OPVALLENDE NAAM ROBBY DIERICKX

09 juni 2018

02u53 0 Steenokkerzeel Twee jaar geleden werd hij nog uit de meerderheid 'gebonjourd' na een discussie binnen Open Vld, maar gewezen schepen Jan Van hoof stelt zich nu opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Groen pakt bij de start van haar campagne uit met de opvallende naam.

De komende weken en maanden trekken de leden van Groen van deur tot deur in groot-Steenokkerzeel om na te gaan wat de inwoners gelukkig maakt. Opvallende deelnemer is Jan Van hoof, die begin deze legislatuur drie jaar schepen was voor Open Vld. Al voor de niet-verlenging van zijn schepenambt liep het scheef tussen Van hoof en de liberalen met als hoogtepunt zijn ontslag uit de meerderheid in 2016, waardoor hij momenteel als onafhankelijke op de oppositiebanken vertoeft. Intussen loopt er ook nog een rechtszaak tussen Van Hoof en de zijn voormalige partij. In oktober trekt hij dus met Groen naar de kiezer.





"De overstap zat al een tijdje in mijn hoofd", aldus Jan Van hoof. "Met Bart Verstockt beschikt deze partij over een gemeenteraadslid met een enorme dossierkennis en gedrevenheid. Bovendien is hij iemand die constructief oppositie voert, net als ik de voorbije twee jaar gedaan heb. Het leek ons opportuun om elkaar aan te vullen. Ik heb heel wat ervaring op gebied van Financiën, Onderwijs en Lokale Economie, maar heb niet al te veel kennis van milieuzaken."





"Toen Van hoof twee jaar geleden mee aan de oppositietafel kwam zitten, merkten we zijn meerwaarde in de gemeenteraad op", zegt Bart Verstockt. "We reiken hem dan ook graag de hand om zijn politieke engagement bij Groen voort te zetten."





Oppositie werpt vruchten af

Naast enkele anciens zoals Patrick Debeyter staan ook Peter Caere, Annemie Aelvoet, Griet Deroover, René Tielemans en Ann Goovaerts op de lijst. "Het is de eerste keer dat inwoners zich spontaan aanboden om op te komen", aldus nog Verstockt. "Ons sterke oppositiewerk heeft de partij veel waardering opgeleverd. Ik stelde de voorbije zes jaar veruit de meeste schriftelijke en mondelinge vragen tijdens de gemeenteraad. Onze constructieve manier van oppositie voeren en het verzet tegen de grootschalige sociale wijk Den Achtergael op de laatste open ruimte in Melsbroek werpen nu hun vruchten af. Onze strijd om de leefbaarheid van het dorp heeft vele mensen de ogen geopend."





De groenen trekken met veel ambitie naar de kiezer. "We willen mee besturen", is Verstockt duidelijk. "Elke gemeente heeft Groen nodig in de meerderheid om een écht groen beleid te voeren. Is dat niet het geval, dan blijft het dikwijls bij krampachtige pogingen en 'greenwashing'."