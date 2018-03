Groen gaat zelf luchtkwaliteit meten GEMEENTERAAD SCHAART ZICH ACHTER VOORSTEL ROBBY DIERICKX

28 maart 2018

02u42 0 Steenokkerzeel Groen gaat binnenkort zelf metingen doen naar de luchtkwaliteit in Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk. In de gemeente staan twee meetstations, maar dat is te weinig volgens de oppositiepartij. De gemeente schaart zich ook achter het voorstel.

In heel Vlaanderen staan momenteel 71 officiële meetstations om de luchtkwaliteit te testen. Steenokkerzeel telt twee van dat soort toestellen: een op het grondgebied van de luchthaven, een ander in de Keizerinlaan. "Op die laatste plaats piekte de vervuiling in februari maar liefst vijftien dagen boven het alarmpeil", weet Bart Verstockt, oppositielid van Groen. "Onze gemeente ligt vlakbij de luchthaven en telt met de Brusselse ring, de E19, de Haachtsesteenweg en de Tervuursesteenweg ook een bijzonder druk wegennet. We verstikken in de vuile lucht. Willen we de problematiek aanpakken, dan moeten we meer cijfers en meetresultaten op tafel kunnen leggen. Vandaar het idee om zelf meetstations in de drie dorpen van onze gemeente te plaatsen."





Volgens Verstockt hebben al vijftien inwoners aangegeven zo'n meettoestel te willen installeren. "Maar we hebben méér mensen nodig", aldus nog het gemeenteraadslid. "Alleen zo kunnen we de impact van het weg- en vliegverkeer en de industrie zwart op wit op papier zetten. Vertrekkende van die cijfers kan er een lokaal beleid uitgerold worden en kunnen we de hogere overheden aansporen tot actie. De cijfers kunnen ook van pas komen bij het dossier over de uitbreiding van de luchthaven."





Gemeenteraad pro

Om nog meer mensen bij het project te betrekken, zette Verstockt het punt op de agenda van de gemeenteraad. Die gaf donderdag unaniem groen licht. Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) is alvast voorstander. "Daarmee zullen we zien hoeveel fijnstof er op welke plaatsen in de lucht hangt. Daarnaast kunnen we achterhalen welke impact de luchthaven op onze regio heeft als er door omstandigheden eens enkele uren of een dag niet gevlogen wordt." Dankzij de goedkeuring van de gemeenteraad kunnen er ook meetstations op gemeentelijke gebouwen geplaatst worden.





Verstockt is tevreden dat de gemeente zich achter zijn voorstel schaart. "Ik doe bij deze ook een oproep naar alle gemeenten uit de Vlaamse Rand om aan te sluiten bij dit initiatief", klinkt het. "We ademen allemaal dezelfde lucht in. Het is aan ons om de huidige lucht niet door te geven aan de volgende generatie."