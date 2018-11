Greenroom voor het eerst in gids Gault&Millau Robby Dierickx

06 november 2018

17u05 15 Steenokkerzeel 13/20: die mooie notering krijgen Kurt Coosemans en Isabelle Vervaeke van Gault&Millau voor hun restaurant Greenroom in Perk. Het restaurant staat voor het eerst in de culinaire gids, maar prijkt ondertussen ook al drie jaar in de Michelingids. “Een echte verrassing was dit dus niet”, aldus Kurt Coosemans.

Nadat ze eind 2011 al hun Wineroom – een wijnbar/winkel - in Villa Teniers langs de Vilvoordsesteenweg in Perk openden, zwaaiden Kurt en Isabelle in oktober 2014 de deuren van het aanpalend restaurant Greenroom open. Ze kozen daarbij voor een vernieuwend concept. Er wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen voor- en hoofdgerechten, maar bezoekers kunnen meerdere gerechten van de kaart kiezen. Dit alles met aangepaste (top)wijnen, die zeer betaalbaar zijn.

Hun inzet wordt nu beloond met een 13/20 in de nieuwe gids van Gault&Millau. “Een echte verrassing is dit niet”, zegt Kurt Coosemans. “We staan namelijk al drie jaar in de Michelingids en dan weet je dat we ook een kans maken op een vermelding in de Gault&Millau. Die vermelding is geen doel op zich, maar het is uiteraard mooi meegenomen. Veel belangrijker is dat onze klanten na het eten gelukkig naar huis gaan. Daar doen we het voor.”