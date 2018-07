Gillijnsstraat dicht 27 juli 2018

In Melsbroek is de Gillijnsstraat sinds woensdag afgesloten nadat een riolering verstopt geraakte ter hoogte van huisnummer 4. Daardoor kan het water niet langer stroomafwaarts wegvloeien. Een aannemer kwam gisteren al langs om de riolering te ontstoppen en zal die werken vandaag verder zetten. Om veiligheidsredenen werd beslist om de straat af te sluiten en het verkeer om te leiden via de Sellaerstraat en de Roekensstraat. (RDK)