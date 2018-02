Geweldenaar in 1 weekend twee keer opgepakt 23 februari 2018

Een man uit Steenokkerzeel vraagt op verzet een milde straf. Eerder kreeg hij bij verstek een effectiee celstraf van 18 maanden. In het weekend van 12 en 13 augustus werd hij twee keer gearresteerd ten gevolge van weerspannigheid en geweld. Op 12 augustus wilden twee agenten de man -die onder invloed van alcohol bleek te zijn- controleren vlakbij zijn woonplaats. Dit was niet naar zijn zin en hij gaf een van hen een duw. Hierop maakte hij hen uit voor hoeren en spuwde hij bloed naar hen. Aanvankelijk dacht men dat de man besmet was met het HIV-virus maar dit bleek niet te kloppen. Omdat hij zich in het commissariaat weerspannig bleef gedragen mocht hij zijn roes uitslapen in de isoleercel. De ochtend nadien werd hij vrijgelaten maar lang zou dit niet duren. Hij vertrok immers naar zijn vriendin waar hij met haar ruzie begon te maken. De politie trof hem daar aan tussen een resem halve liters Cara-bier. Opnieuw kon de man de interventie van de politie niet smaken en hij greep een van de agenten bij de keel. (WHW)