Gemeenteraad verwerpt komst van sociale woningen

Steenokkerzeel De gemeenteraad heeft gisteravond beslist dat er geen 75 sociale woningen in de Lijsterlaan mogen komen. Opnieuw waren meerderheidspartijen Open Vld (pro) en Klaver/N-VA (contra) het oneens. Eerder op de dag overhandigde het burgercomité Red Melsbroek al een petitie met 426 handtekeningen aan het schepencollege.

Al jaren heeft sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis plannen om 75 sociale woongelegenheden te bouwen in de open ruimte in de Lijsterlaan in Melsbroek. In een eerste fase zouden er 58 wooneenheden - 45 sociale woningen en 13 appartementen - gebouwd worden. Het protest tegen die plannen was de voorbije maanden zeer hevig. Nadat eerder al honderden bezwaarbrieven tegen het bouwproject ingediend werden, heeft het burgercomité Red Melsbroek gisterochtend een petitie met nog eens 426 handtekeningen tegen het project aan burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) overhandigd. De inwoners vrezen voor het groene karakter van Melsbroek, verwachten een pak meer verkeershinder en grote milieuproblemen. "Het bestuur mag volgens ons niet doof en blind blijven voor de verzuchtingen van een spontaan burgerinitiatief van die omvang dat opkomt voor de bescherming van de Melsbroekse dorpsgemeenschap", aldus het actiecomité.





Meerderheidspartij tegen

Enkele uren later stond het punt van de afschaffing en wijziging van de buurtwegen ook op de agenda van de gemeenteraad. Alle oppositiepartijen stemden wegens de grootschaligheid van het project tegen. Opvallend: ook meerderheidspartij Klaver/N-VA ging niet akkoord, terwijl coalitiepartner Open Vld als enige wel 'ja' stemde. "We hebben Elk Zijn Huis meerdere keren gevraagd om het project te verkleinen, maar dat zag de sociale huisvestingsmaatschappij niet zitten", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). Open Vld betreurde de beslissing.





De bouwaanvraag die al eerder ingediend werd, kan door de beslissing van de gemeenteraad niet aanvaard worden.





