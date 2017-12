Gemeenteraad keurt nieuwe verdeelsleutel Sint-Cajetanusschool goed 03u03 21 Steenokkerzeel De gemeenteraad van Steenokkerzeel heeft gisteravond het licht op groen gezet voor de aangepaste verdeelsleutel voor de financiering van de renovatie en nieuwbouw van de Sint-Cajetanusschool in Perk. Schoolbestuur KOPS vroeg de gemeente om een extra inspanning. Enige voorwaarde: het hele project moet tien procent goedkoper.

In juni werden de bouwplannen al voor een eerste keer goedgekeurd dankzij een wisselmeerderheid, maar enkele weken geleden bleek plots dat schoolbestuur KOPS, dat de werken samen met de gemeente gaat financieren, onvoldoende middelen had om haar deel volledig te betalen. Daarom kwam de vraag om de verdeelsleutel aan te passen, waardoor het KOPS slechts 57 in plaats van 64 procent van de 3,3 miljoen euro moet betalen. De gemeente zou daardoor 43 in plaats van 36 procent voor haar rekening moeten nemen. Meerderheidspartij Open Vld was niet gediend met dat voorstel en gaf aan dat het in juni, toen het zich bij de stemming van de bouwplannen onthouden had, al nattigheid voelde.





Gisteravond moest de gemeenteraad zich over de aangepaste verdeelsleutel buigen. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat het KOPS een lening van 600.000 euro krijgt, waardoor het wél voldoende middelen heeft. Uiteindelijk werd het licht op groen gezet. Open Vld, Klaver/N-VA, CD&V en Groen stemden voor, Johan Vansintejan (sp.a) onthield zich, terwijl de twee andere socialisten tegen de aangepaste verdeelsleutel stemden. Oppositiepartij CD&V gaf aan dat het het project alleen goedkeurde in het belang van de leerlingen en benadrukte dat het géén schouderklopje voor het schepencollege was. Dankzij de goedkeuring kan de bouw nu toch in de lente starten. "We zijn tevreden dat het gezond verstand zegeviert en de toekomst van de school en haar leerlingen nu verzekerd is", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "De school was na een vernietigend inspectieverslag immers met sluiting bedreigd."





Aan de goedkeuring van de aangepaste verdeelsleutel hangt wel één belangrijke voorwaarde. Zo moet de totale kostprijs met tien procent zakken, waardoor de gemeente uiteindelijk niet dieper in de geldbeugel moet tasten. De architect is volop met de plannen bezig. (RDK)