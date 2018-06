Gemeenten steunen 12-puntenplan Burgerforum (grotendeels) 20 juni 2018

02u36 1 Steenokkerzeel Het Burgerforum Luchthavenregio heeft afgelopen zondag tijdens een infomoment in het gemeentehuis van Steenokkerzeel haar 12-puntenplan voorgesteld aan de gemeenten die rondom de luchthaven liggen. Dat plan biedt een alternatief voor de uitbreiding van Brussels Airport.

De voorbije maanden werkten de leden aan een 12-puntenplan als alternatief voor de uitbreidingsplannen. Zo wil het Burgerforum dat de overheid het initiatief neemt om een langetermijnvisie uit te tekenen voor de luchthavens van ons land, samen met de betrokkenen en op basis van becijferde scenario's.





Daarnaast wil men onder meer dat vluchten onder de vijfhonderd kilometer vervangen worden door betere trein- en busverbindingen, een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen en een afschaffing van de nachtvluchten.





Volgens het Burgerforum kreeg het 12-puntenplan de volledige steun van de aanwezige afgevaardigden van Steenokkerzeel, Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg, Herent en Kampenhout. In de gemeenten zelf horen we dat iedere gemeente er wel nog mee naar het college of de gemeenteraad moet. (RDK)