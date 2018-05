Gemeente zoekt naam voor gemeentehuis 08 mei 2018

Het gemeentehuis van Steenokkerzeel is op zoek naar een naam. Nog tot eind deze maand mogen inwoners al hun ideeën overmaken aan het schepencollege.





Gezien op 1 januari volgend jaar niet langer alleen de gemeentediensten onderdak zullen hebben in het gemeentehuis, maar de OCMW-diensten dan ook naar daar verhuizen, wil de gemeente een naam aan het gebouw geven. Daarmee wil men de uitgebreide dienstverlening wat meer in de verf zetten. Voor die zoektocht doet de gemeente een beroep op haar inwoners. Tot 30 mei mag iedereen zijn of haar suggesties doorgeven via www.mijngedacht.steenokkerzeel.be. Het is niet de eerste keer dat de gemeente haar inwoners inschakelt voor dergelijke projecten. Hetzelfde gebeurde drie jaar geleden met de zoektocht naar een slogan. Toen kwam 'Steenokkerzeel Steengoed' uit de bus. (RDK)