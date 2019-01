Gemeente weert kampeertoestanden met digitaal aanmeldingssysteem Robby Dierickx

10u54 0 Steenokkerzeel Terwijl er de voorbije jaren steevast aan verschillende scholen in groot-Steenokkerzeel gekampeerd werd, mogen de ouders hun tentjes dit jaar thuis laten. De gemeente voert namelijk een digitaal aanmeldingssysteem in.

Aan gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel was het de voorbije jaren telkens prijs: ouders die bijna 24 uur kampeerden voor de schoolpoort. Directrice Mimi Peremans bleef ook op school slapen zodat ouders ’s nachts van de sanitaire ruimtes konden genieten. Maar ook in enkele andere scholen in groot-Steenokkerzeel werden de tentjes regelmatig opgezet door ouders die hun kinderen wilden inschrijven. “Die toestanden wilden we niet meer meemaken”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA), bevoegd voor onderwijs. “Bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) had hier een oplossing voor, maar de Franstalige Gemeenschapscommissie diende een klacht in waardoor alles ‘on hold’ staat. We willen niet wachten op een definitieve beslissing en starten daarom met ons eigen digitaal aanmeldingssysteem, samen met alle scholen over de netten heen.”

Concreet kunnen ouders hun kinderen vanaf dit jaar via de computer aanmelden. Ze duiden daarbij de school naar keuze aan. “Bij de toewijzing wordt eerst naar de schoolkeuze gekeken en nadien naar de afstand tussen de woning en de school”, aldus nog Ryon. “Wanneer er plaatsgebrek in een school dreigt, kunnen we op die manier voorrang geven aan kinderen uit onze eigen gemeente.”

Vrijdag starten de inschrijvingen voor kinderen die al een broer of een zus in een school hebben. Op 1 maart om 8 uur starten de andere aanmeldingen. Ouders moeten hiervoor surfen naar aanmelden.steenokkerzeel.be (zonder vermelding www). Ouders die zelf geen computer hebben, kunnen zich bij de scholen of in het gemeentehuis laten bijstaan.