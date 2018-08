Gemeente verwelkomt vier jonge kerkuilen 08 augustus 2018

Babynieuws uit Steenokkerzeel, want in een van de uilenkasten heeft een kerkuil vier jongen gekregen. Het schepencollege heeft de kuikens gisteren geringd. In de jaren 60 en 70 ging de populatie kerkuilen sterk achteruit in ons land. Dankzij initiatieven van vrijwilligers van De Vlaamse Gaai en de Kerkuilenwerkgroep leeft de soort weer helemaal op. Ook in Steenokkerzeel werden op verschillende plaatsen uilenkasten opgehangen. "En met succes, want begin juli werden vier jongen geboren", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Gisteren werden de kuikens geringd. "Zo kunnen de vogels opgevolgd worden en komen we te weten waar ze terechtkomen", besluit Ryon.





(RDK)