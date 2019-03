Gemeente verbiedt onaangekondigde betogingen aan asielcentra Robby Dierickx

01 maart 2019

10u02 0 Steenokkerzeel De gemeenteraad van Steenokkerzeel heeft donderdagavond een verbod op onaangekondigde betogingen aan asielcentra 127bis en Caricole uitgevaardigd. Daarmee wil de gemeente vermijden dat de politie bij plotse manifestaties met te weinig manschappen aan het werk moet.

In juni vorig jaar nog werden de gemeente en de lokale politie verrast toen plots een honderdtal manifestanten protesteerde tegen de opening van de gezinswoningen in het asielcentrum 127 bis. “De betogers ketenden zich vast aan de omheining, klommen op de gebouwen en brachten heel wat vernielingen aan”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Onze lokale politiezone was niet voorbereid op zo’n actie en kon daardoor niet meteen gepast optreden. Dat soort zaken willen we vermijden. Daarom hebben we een verbod op onaangekondigde betogingen uitgevaardigd. Wie zich niet aan de regel houdt, kan opgepakt worden en zal een boete krijgen.”

Aangekondigde betogingen mogen wel nog plaatsvinden, maar de betogers mogen geen vuil achterlaten, mogen niets vastmaken aan de omheining en mogen geen vernielingen aan de infrastructuur aanbrengen. “In de lente start men bovendien met de bouw van een grote omheining die rond beide asielcentra komt”, aldus nog Ryon. “Daardoor zullen we de hele site kunnen sluiten wanneer we vernemen dat een groep manifestanten onaangekondigd op weg is naar ons dorp. Er komt een poort aan de toegangweg langs de Tervuursesteenweg en een poort aan het spottersplatform.”