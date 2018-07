Gemeente opent twee fietsstraten 10 juli 2018

Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft in Perk twee fietsstraten geopend. Het gaat om de Hondenbergweg en de Walenbaan. Om weggebruikers duidelijk te maken dat de situatie er gewijzigd is, plaatste de gemeente nieuwe verkeersborden aan het begin en aan het einde van de fietsstraat. Daarnaast werden ook twee grote afbeeldingen op het asfalt aangebracht. Er geldt voortaan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en fietsers mogen er over de hele afstand van de straat niet voorbijgestoken worden. "We proberen de inwoners hiermee aan te moedigen om vaker voor de fiets te kiezen en tegelijkertijd pakken we hiermee het sluipverkeer in beide straten aan", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). (RDK)