Gemeente neemt derde wagen op aardgas in gebruik 13 maart 2018

02u48 0

Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft zopas een derde wagen op aardgas in ontvangst genomen. De gemeente wil op termijn haar hele wagenpark vergroenen. De CNG-wagen verbruikt tot 95 procent minder fijnstof en tot 30 procent minder CO2. Het is al de derde wagen op aardgas die het schepencollege van Steenokkerzeel deze legislatuur aankocht. "We willen het hele wagenpark van de gemeente in de toekomst vervangen door milieuvriendelijkere voertuigen", zegt milieuschepen Jerry Casier (Open Vld). "CNG ofwel Compressed Natural Gas is zo'n milieuvriendelijk, goedkoop en veilig alternatief voor de traditionele diesel- en benzinebrandstof. De gemeente hoopt met de aankoop van deze derde CNG-wagen het goede voorbeeld te geven aan onze inwoners en zodoende samen de CO2-uitstoot te verlagen."





De nieuwe wagen op aardgas zal voornamelijk door het personeel van de Werkliedenloods gebruikt worden. (RDK)