Gemeente houdt grote lenteschoonmaak 09 april 2018

Steenokkerzeel ligt er weer netjes bij. En dat dankzij de 200 vrijwilligers die zondagmiddag verzamelden tijdens de grote lenteschoonmaak om er alle zwerfvuil op te halen. "Elk jaar halen we tijdens de lenteschoonmaak zo'n 1.500 kilogram afval op", zegt schepen van Milieu, Jerry Casier. "De jaarlijkse lenteschoonmaak is de ideale actie om onze inwoners bewust te maken over de aanhoudende milieuproblematiek". Gezinnen, verenigingen en ook de chiro's van Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel droegen hun steentje bij. "Al enkele jaren helpen we met de vier jongste groepen mee het zwerfvuil te verzamelen", zegt Anke De Wulf, leidster bij chiro Hamburgers Steenokkerzeel. "De actie heeft een positief effect, want elk jaar moeten we steeds minder vuilniszakken vullen." (DCFS)