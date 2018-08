Gemeente gaat van arm naar rijk gas 04 augustus 2018

02u28 0

Op 1 juni 2020 schakelt Steenokkerzeel over van arm naar rijk gas. Om te vermijden dat inwoners pas op het laatste moment een installateur of technicus inschakelen om na te gaan of hun toestellen wel klaar zijn voor dit ander soort gas, roept de gemeente hen nu al op om de installatie te laten controleren. De reden voor de overschakeling is de stopzetting van de uitvoer van arm gas door de Nederlandse overheid naar ons land in 2029. Om de bevoorrading in België op lange termijn te verzekeren, wil de federale overheid heel het land met rijk gas laten bevoorraden. In Steenokkerzeel zal dit al in juni 2020 het geval zijn. Wie als gevolg van die wijziging zijn toestellen moet laten vervangen, doet dit het best voor mei 2020. (RDK)