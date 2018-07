Geel gras bedreigt voetbalmatchen BEKERWEDSTRIJD KVW ZAVENTEM ONZEKER DOOR KURKDROOG TERREIN ROBBY DIERICKX

02u25 0 Steenokkerzeel De aanhoudende droogte eist ook zijn tol voor de voetbalvelden. Bij sommige clubs liggen de terreinen er zo slecht bij dat wedstrijden afgelast (dreigen te) worden. Zo verhuist de galamatch VKE Eizer - RWDM morgen naar het kunstgrasveld in Duisburg.

Vorige week trok de Pajotse voetbalclub Eendracht Hekelgem al aan de alarmbel, omdat haar voetbalveld niet meer bespeelbaar is, maar ook in onze regio zitten de clubs met de handen in het haar. Zo kleurt het gras van voetbalclub KVW Zaventem in het voetbalcomplex in de Quinkenstraat geel door de aanhoudende droogte. "We hebben de voorbije dagen niet gesproeid, omdat het niet duidelijk was of dat wel mocht", zegt Jaak Verheyen van KVW Zaventem, de club die komend seizoen in derde amateurklasse A uitkomt. We hebben dan ook beslist om geen risico's te nemen en geen kraantjeswater te verspillen om onze velden in orde te houden."





Grond steenhard

Gevolg? De bekermatch van KVWZ van komende zondag tegen de Antwerpse eersteprovincialer FC Berlaar-Heikant komt in het gedrang. "Ons veld is onbespeelbaar", aldus nog Verheyen. "De kans op blessures is groot, omdat de grond het steenhard is. Daarom hebben we de Voetbalbond gevraagd of we mogen uitwijken naar ons terrein in de Frans Smoldersstraat in Sint-Stevens-Woluwe, maar we kregen geen groen licht omdat dat niet aan de vereiste afmetingen voldoet. Tenzij we alsnog mogen uitwijken, zal de scheidsrechter zondagmiddag dus moeten beslissen of we op ons veld in de Quinkenstraat kunnen voetballen."





Ook bij VKE Eizer kampen ze met problemen. Daar wordt de galamatch van morgen tegen de beloften van RWDM verplaatst naar het kunstgrasveld in Duisburg. "Gelukkig vonden we die oplossing, want ons eigen terrein ligt er slecht bij", zegt gerechtigd correspondent Nadine Fluyt. "Ook onze bekermatchen in augustus zullen we op het synthetisch terrein afwerken. De gemeente heeft ons wel beloofd dat er alles aan gedaan zal worden om ons eigen veld speelklaar te krijgen tegen de competitiestart in september."





Race tegen klok

Bij FC Melsbroek kunnen ze sinds enkele dagen water uit een wachtbekken van Brussels Airport halen. "Maar er zal heel wat gesproeid moeten worden om het terrein opnieuw in orde te krijgen", vreest voorzitter Henri Vandervorst. "Er zit niets anders op dan zelf elke avond vanaf 20 uur tot laat in de nacht te sproeien en 's ochtends vroeg op te staan om het terrein opnieuw nat te maken. Voor onze trainingen kunnen we gelukkig drie keer per week uitwijken naar het kunstgrasveld in Machelen. Voor onze vriendschappelijke wedstrijd van 7 augustus tegen Diegem Sport hopen we dat ons terrein opnieuw in orde is, al zal dat een race tegen de klok worden."