Gedaan met sluipverkeer in Lesagestraat TIJDENS SPITS DOOR STRAAT RIJDEN? SLIMME CAMERA DEELT BOETES UIT ROBBY DIERICKX

12 juli 2018

02u36 9 Steenokkerzeel Het schepencollege van Steenokkerzeel denkt de oplossing gevonden te hebben om het sluipverkeer uit de Lesagestraat te weren. Wie tijdens de spitsuren niet in de straat hoort te zijn, zal door een ANPR-camera gespot worden om vervolgens een boete in de bus te krijgen. De proefperiode begint in het najaar.

Zowel tijdens de ochtend- als de avondspits krijgen de bewoners van de Lesagestraat heel wat sluipverkeer te slikken. Automobilisten willen de drukte op de ringweg en de Haachtsesteenweg vermijden en rijden daardoor door de woonwijken. "Ter hoogte van het smalle gedeelte van de Lesagestraat leidt dat regelmatig tot verkeersagressie", zegt mobiliteitsschepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Bovendien is het er niet veilig wonen door het vele verkeer."





Om het probleem op te lossen hield de gemeente de voorbije maanden twee participatievergaderingen met de buurtbewoners. "Daaruit kwamen twee voorstellen: eenrichtingsverkeer invoeren of een ANPR-camera installeren", aldus nog Mombaerts. "We hebben nu voor de tweede optie gekozen omdat eenzelfde project in buurgemeente Kortenberg haar vruchten afwerpt. Op de voorbije gemeenteraad werd het licht op groen gezet voor de aankoop van dergelijke nummerplaatherkenningscamera. In het najaar zullen we de camera ter hoogte van het smalle gedeelte van de straat plaatsen."





Concreet zal de camera iedereen flitsen die tijdens de spitsuren niet in de Lesagestraat hoeft te zijn.





Proefperiode van 6 maanden

"Uiteraard krijgen bewoners van de omliggende straten automatisch de toelating om door de straat te rijden, maar wie niet in de buurt woont, moet een toelatingsbewijs aanvragen", verduidelijkt de mobiliteitsschepen de situatie. "Wie geen geldig excuus heeft, zal niet door de Lesagestraat mogen rijden tijdens de spitsuren. Wie er eenmalig om een geldige reden moet zijn - ik denk bijvoorbeeld aan een dokter - kan een dag op voorhand nog zo'n tijdelijk doorgangsbewijs aanvragen bij de gemeente. De camera zal in het najaar geplaatst worden, waarna een proefperiode van zes maanden begint. Na een half jaar volgt een evaluatie en bekijken we of we nog extra maatregelen moeten nemen. Voor alle duidelijkheid: meteen van bij het begin van de proefperiode worden overtreders beboet. Met dit project willen we de leefbaarheid in de Lesagestraat opnieuw verhogen. De straat is nu een te aantrekkelijk alternatief voor de drukke wegen en dat leidt tot sluipverkeer en veel frustraties bij de bewoners."





Voorrangsborden

In afwachting van de komst van de camera plaatste de gemeente begin deze maand al voorrangsborden ter hoogte van de wegversmalling in de Lesagestraat. Daarnaast werd er ook een zone 30 ingevoerd. Volgens de schepen werden die twee maatregelen al op gejuich onthaald in de buurt.