Firefighters4Nepal terug na geslaagde missie Robby Dierickx

27 november 2018

16u43 2

De Belgische brandweermannen en -vrouwen die de voorbije twee weken hun collega’s opleidden in Nepal zijn terug. Dinsdagmiddag zetten de Firefighters4Nepal voet aan grond in Zaventem. Ze blikken terug op een geslaagde missie in het Aziatische land.

Zestien Vlaamse brandweermannen en -vrouwen stapten op 12 november op het vliegtuig richting Nepal. Daar leidden ze een team van zestig Nepalese brandweercollega’s op en overhandigden ze eveneens zowat dertien ton aan brandweermateriaal. De brandweerkledij en het brandbestrijdingsmateriaal werden geschonken door diverse Belgische brandweerzones.

De Firefighters4Nepal genoten nadien - na een intense week vol opleidingen - van enkele dagen rust en maakten kennis met de adembenemende natuur en de gastvrijheid van de Himalayastaat alvorens terug naar België te reizen. Dinsdag kort na de middag landde het vliegtuig op Zaventem.

“De kracht van het project is de solidariteit die ontstaat tussen brandweermannen uit België en Nepal”, zegt Johan Schots uit Steenokkerzeel, een van de drijvende krachten van Firefighters4Nepal. “Met onze trip naar het Aziatische land delen we niet alleen onze kennis en ervaring met de lokale brandweermannen, maar zorgen we er ook voor dat ze in veilige omstandigheden kunnen werken. Tegelijkertijd willen we op deze manier ook de lokale bevolking een veiligere leefomgeving kunnen aanbieden.”