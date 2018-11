Firefighters4Nepal starten met opleiding Nepalese collega’s Robby Dierickx

14 november 2018

12u29 0 Steenokkerzeel De vijftien Vlaamse brandweermannen en -vrouwen die maandag richting Nepal vertrokken, zijn woensdag gestart met de brandweeropleidingen voor een vijftigtal lokale collega’s. Ook tien burgers nemen deel. De Firefighters4Nepal hadden ook dertien ton brandweermateriaal mee.

Uit onze regio stapten Bert Poelmans uit Vilvoorde, Christel Mathys en Emmanuel Goossens uit Overijse en Johan Schots uit Steenokkerzeel maandag op het vliegtuig. Bovendien trokken ook enkele andere Vlaamse brandweermannen die bij de Brusselse brandweer actief zijn naar Nepal. Daar gaan ze de komende dagen vijftig lokale brandweermannen en tien burgers opleiden. Ze krijgen er drie verschillende opleidingen. Daarnaast werd maar liefst 13 ton aan ingezameld brandweermateriaal gedoneerd aan verschillende Nepalese kazernes. Het gaat om brandweerkledij, maar ook om persluchtflessen en helmen.

Oorspronkelijk wilden de Firefighters4Nepal ook een afgeschreven Belgische brandweerwagen naar Nepal exporteren, maar dat was finaal wettelijk gezien niet mogelijk. De vijftien brandweermannen en -vrouwen blijven in totaal twee weken in het Aziatische land. De eerste week staat in het teken van de opleidingen, in de tweede week is er tijd om Nepal te ontdekken.

