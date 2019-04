Extra verkeershinder op Haachtsesteenweg door werken RDK

13 april 2019

Maandag start aannemer Strabo Wegenbouw in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant met werken op het kruispunt van de Tervuursesteenweg met de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel. Tot 26 april wordt er in de richting van Haacht gewerkt. De aannemer gaat het fietspadtracé vernieuwen en aanpassen. Om de werken vlot te laten verlopen, zal één rijstrook ingenomen worden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk voor extra verkeershinder op de Haachtsesteenweg zorgen.