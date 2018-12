Extra omheining rond 127bis op komst RDK

10 december 2018

13u14 1 Steenokkerzeel In de loop van volgend jaar krijgt repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel een extra omheining. Die moet het aantal ontsnappingen verminderen.

Al in 2012 was de gemeente Steenokkerzeel, toen nog met Karel Servranckx als burgemeester, vragende partij voor een volledige omheining rond repatriëringscentrum 127bis en asielcentrum Caricole. Een vraag die drie jaar later herhaald werd door Kurt Ryon, huidig burgemeester van Steenokkerzeel. En nu krijgt de gemeente wat het wil. De administratieve rompslomp is inmiddels achter de rug en ook de nodige gronden werden aangekocht. “Volgend jaar start de federale overheid met de bouw van de omheining”, aldus Ryon. “Als gemeente zijn we uiteraard verheugd dat beide centra eindelijk beter beveiligd zullen worden.”

Volgens de burgemeester zal die extra omheining de veiligheid van zijn inwoners ten goede komen. “Regelmatig weten asielzoekers namelijk te ontsnappen uit 127bis en dat zorgt toch telkens voor enige ongerustheid”, klinkt het. “Daarnaast zijn er ook dikwijls betogingen waarbij de betogers schade aanbrengen aan de infrastructuur. Met die nieuwe omheining wil men dit soort zaken voorkomen. Daarnaast komt er ook een extra parking, want regelmatig staan er wagens op de dienstweg geparkeerd.”