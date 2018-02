Ex-koppel riskeert jaar cel voor kluisroof 01 februari 2018

02u34 0 Steenokkerzeel Drie goudstaven, 300.000 euro cash, sieraden, en een wapen in zijn auto. Maar toch ontkende Robin C. (44) uit Steenokkerzeel gisteren in de rechtbank zijn betrokkenheid bij de kluisroof bij een bejaard echtpaar uit Bonheiden. Samen met zijn ex Patricia S. (51) riskeert hij een jaar cel.

De veertiger werd op 9 mei van vorig jaar uit het verkeer geplukt omdat hij iets te enthousiast over de baan scheerde. Was het de grote buit aan boord die hem overmoedig maakte? Zelf zegt hij van niet. "Ik zou 5.000 euro krijgen voor het transport van de goederen, maar ik heb geen diefstal gepleegd", klonk het. Al werd er over de opdrachtgevers met geen woord gerept.





De buit was afkomstig uit de kluis van een bejaard echtpaar uit Rijmenam. Patricia S. was er als huishoudhulp vriend aan huis. Zij vertelde de rechter gisteren hoe het koppel zich destijds zorgen maakte toen er een afstandsbediening van de garagepoort verdwenen bleek te zijn. Niet onterecht, want in mei van vorig jaar - toen de man in het ziekenhuis verbleef - stelde zijn vrouw vast dat de kluis leeggeroofd was. De sleutel hing netjes op zijn plaats.





Voor het parket redenen genoeg om de veertiger en zijn ex aan de feiten te linken. "Zij heeft na haar arrestatie verklaard dat ze die afstandsbediening meegenomen had, maar die verklaring heeft ze later weer ingetrokken", aldus de procureur. Die was ervan overtuigd dat S. haar (ex-)partner getipt had. Ze staan ook allebei bekend voor diefstal en drugsfeiten. Er werd nu een jaar cel en een boete van 800 euro gevorderd. Maar de advocaat van het duo vroeg voor S. de vrijspraak. Volgende zitting op 23 mei. (KAR)