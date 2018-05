En toen stonden er plots deuren langs de weg 04 mei 2018

Opmerkelijk zicht deze week in de Stationslaan in Melsbroek, de Kerkdreef in Perk en de Hamdreef in Steenokkerzeel: langs de kant van de weg staan namelijk al enkele dagen oude deuren die omgevormd werden tot kunstwerken. Dit alles in het kader van de Week van de Amateurkunsten.





Het thema dit jaar is 'Kunst buiten'. De cultuurraad en de cultuurdienst van Steenokkerzeel maakten er met 'Kunst de deur uit' echter hun eigen versie van. Letterlijk, want zestig oude deuren werden creatieve kunstwerken. Kunstenaars, particulieren, jong en oud gingen aan het schilderen, plakken of bespuiten. Ook de vijfdejaars van de scholen uit Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek deden mee. Het resultaat van dit alles is nog tot en met zondag 6 mei te bezichtigen in de Stationslaan, de Kerkdreef en de Hamdreef. (RDK)