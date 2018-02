Elektriciteitsverbruik sporthal fors gedaald dankzij LED-lampen 14 februari 2018

02u43 0 Steenokkerzeel In augustus heeft de gemeente Steenokkerzeel een innovatieve verlichtingsinstallatie in de sporthal in gebruik genomen en sindsdien is het elektriciteitsverbruik met maar liefst 53 procent gedaald.

Omdat de elektriciteitsfactuur in sporthal Hertblock in Steenokkerzeel bijzonder hoog was, koos het schepencollege voor een innovatieve verlichtingsinstallatie. Een goede investering, blijkt nu. Tijdens de maanden oktober, november en december is het verbruik dankzij de LED-verlichting met 53 procent gedaald. Die lampen zijn niet alleen zuiniger, maar zorgen ook voor meer lichtcomfort. "En ze blijven niet onnodig branden, want er wordt met sensoren gewerkt", zegt sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA).





"Het totale kostenplaatje van de 'herlichting' bedroeg 210.737 euro, maar dankzij de forse besparing is de investering binnen zes jaar al terugverdiend. Op ecologisch vlak levert de nieuwe verlichting ook een besparing van 770 gram CO² per kilowattuur op." (RDK)