Eigendomskwestie pastoriepleintje: aanvragen activiteiten voortaan naar kerkfabriek Robby Dierickx

16 november 2018

09u58 0 Steenokkerzeel Verenigingen die in de toekomst een activiteit willen organiseren op het pastoriepleintje in Melsbroek moeten hun aanvraag voortaan bij de kerkfabriek indienen. Die is sinds juni (voorlopig) eigenaar van het pleintje. Al jaren kibbelen de gemeente en de kerkfabriek over de eigendom, maar een rechter gaf die laatste in juni gelijk. De gemeente ging wel in hoger beroep.

Decennialang zorgde de gemeente voor het onderhoud van het pastoriepleintje in Melsbroek omdat het ervan uit ging dat het de eigenaar was. Maar enkele jaren geleden trok kerkfabriek Sint-Martinus naar de rechter om de eigendom te claimen. De kerkfabriek had naar eigen zeggen het bewijs in handen dat het de eigenaar is, maar de gemeente beweerde hetzelfde. In juni bepaalde een rechter uiteindelijk dat de kerkfabriek eigenaar is. Daarop tekende de gemeente hoger beroep aan. Op een uitspraak is het momenteel nog wachten.

En dus is de kerkfabriek voorlopig de eigenaar van het pleintje en de omgeving. Daardoor moeten de leden instaan voor het onderhoud van het pastoriepleintje. Deze week verstuurde de kerkfabriek bovendien een brief naar alle verenigingen met de melding dat de aanvragen voor evenementen voortaan naar hen gestuurd moeten worden. “De aanvragen werden de voorbije maanden altijd naar de gemeente gestuurd, die ze vervolgens aan ons moest bezorgen”, zegt Georges De Rons, secretaris van de kerkfabriek. “Voortaan mogen verenigingen zich meteen tot ons richten, tot er een uitspraak van het hoger beroep volgt.”

Nu de kerkfabriek eigenaar is van het pleintje moeten de leden instaan voor het onderhoud ervan. Onder meer het snoeien van de bomen, het maaien van het gras en de controle van de speeltuigen behoren tot dat takenpakket. “Maar daar kwamen de voorbije weken al enkele klachten van verenigingen over”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Zo was er een probleem met het toegangspoortje en stond het gras er te hoog.”

“We zullen nog moeten bekijken hoe we alle kleine problemen kunnen oplossen, maar hebben inmiddels een tuinaannemer aangesteld die instaat voor het onderhoud”, besluit Georges De Rons.