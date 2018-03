Eerste Vlaams-Brabantse tankstation met LNG 26 maart 2018

02u28 0

De provincie heeft aan de firma Uhoda NV een omgevingsvergunning voor een tankstation met LNG-installatie aan het vliegveld in Steenokkerzeel. Dit is het eerste LNG-tankstation op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Liquified Natural Gas is vloeibaar aardgas met een extreem lage temperatuur en wordt bijna uitsluitend door vrachtverkeer gebruikt.





Aardgas is een fossiele brandstof, maar in tegenstelling tot benzine en diesel is deze brandstof veel minder vervuilend. "We promoten maximaal duurzame vervoersmiddelen, ook voor het vrachtverkeer, zoals vrachtvervoer over water of het spoor. Als vervoer over de weg het enige alternatief is, dan zien we een LNG-voertuig als een betere keuze dan een voertuig op benzine of diesel", gedeputeerde Tie Roefs. (DBS)