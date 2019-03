Eerste steen van twintig assistentiewoningen Kasteel Ter Ham gelegd Robby Dierickx

12 maart 2019

18u34 0 Steenokkerzeel Op het kasteeldomein Ter Ham in Steenokkerzeel heeft projectontwikkelaar Imoya dinsdagmiddag de eerste steen van de twintig assistentiewoningen gelegd. Die komen op de plaats waar vroeger de stallen stonden.

Jarenlang was het onduidelijk welke bestemming het Kasteel Ter Ham in Steenokkerzeel zou krijgen, waardoor het gebouw uit de vijftiende eeuw in verval geraakte. Maar vijf jaar geleden werd er een opleidingscentrum voor ouderenzorg in geopend. Bij die opening werd ook bekendgemaakt dat er twintig assistentiewoningen gebouwd zouden worden op de plaats waar vroeger de stallen stonden. Dinsdag werd de eerste steen van dat project gelegd.

Samen met de projectontwikkelaar en burgemeester Kurt Ryon woonden ook de toekomstige bewoners van de assistentiewoningen de eerstesteenlegging bij. Zorgexpert Optimum C zal instaan voor de kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan de bewoners. Na de eerstesteenlegging konden de toekomstige bewoners genieten van TerHamtaart.