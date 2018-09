Eerste garageverkoop KWB 07 september 2018

02u32 0

De KWB organiseert nu zaterdag van 9 tot 17 uur haar eerste garageverkoop in Melsbroek. Op niet minder dan 51 adressen, verspreid over de hele dorpskern, worden tweedehandsspullen te koop aangeboden vanuit de garage, de voortuin of op de oprit. Tussen 8 en 11 uur wordt de lijst met deelnemende adressen in een handige folder uitgedeeld aan de parochiezaal van de Steenokkerzeelse deelgemeente. (RDK)