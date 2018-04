Eerste fietsstraten op komst 19 april 2018

02u29 0 Steenokkerzeel De Walenbaan en de Hondenbergweg in Perk worden binnenkort fietsstraten.

Het gaat om twee smalle, geasfalteerde straten in het veld. "Fietsers lopen er gevaar wanneer automobilisten hen er willen inhalen", zegt mobiliteitsschepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Maar binnenkort mag je er dus nog maximaal dertig kilometer per uur rijden en zullen fietsers niet meer ingehaald mogen worden. We hopen dat we de fietsstraten rond de zomer effectief kunnen invoeren. Het is nu wachten op groen licht van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid in Brussel." (RDK)