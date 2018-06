Eerst batterijen verzamelen, dan ravotten in nieuwe speeltuin 20 juni 2018

02u41 0 Steenokkerzeel De leerlingen van het eerste leerjaar van de Sint-Cajetanusschool in Perk hebben gisteren de nieuwe speeltuin naast de scoutslokalen officieel ingespeeld. Het schepencollege bouwde de speeltuin omdat de leerlingen van de school de meeste batterijen inzamelden.

Twee jaar geleden namen de Steenokkerzeelse scholen deel aan de Bebat-actie om zoveel mogelijk batterijen in te zamelen. Het waren de leerlingen van de Sint-Cajetanusschool in Perk die als winnaar uit de bus kwamen. Als beloning besloot het schepencollege om een nieuwe speeltuin in Perk te plaatsen. In die deelgemeente was het aanbod van speelmogelijkheden namelijk beperkt. Door de Bebat-speeltuin in Perk te plaatsen krijgt de jeugd er een pak meer speelkansen.





Schepen van Jeugd Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA) woonde de officiële opening op het de Ribaucourtplein gisteren bij. "De kinderen van Perk hebben enorm hun best gedaan met de inzamelactie van Bebat", liet hij weten. "Het is fijn om te zien dat we hun inzet kunnen belonen met deze prachtige, nieuwe speeltuin. Ze zullen er samen met hun vrienden veel plezier kunnen beleven. Wij zullen ons als gemeente blijven inzetten om extra speelkansen voor kinderen en jongeren te creëren."





Na de officiële opening werden de leerlingen nog getrakteerd op een fruitsapje en een stuk fruit. (RDK)