Eén dag na start werken Tervuursesteenweg al extra maatregelen Robby Dierickx

06 november 2018

14u21 1 Steenokkerzeel Maandag startte een aannemer met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Tervuursesteenweg in Perk en dinsdag moet de gemeente al optreden tegen hardleerse chauffeurs. Zo gaat de maximumsnelheid in de werfzone van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

“De werknemers van de aannemer lieten ons weten dat automobilisten het gaspedaal veel te diep induwen, waardoor het er gevaarlijk werken is”, zegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). “Daarom wordt de maximumsnelheid verlaagd. Daarnaast zal de Molenstraat in de loop van de week omgevormd worden tot een fietsstraat met uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dit betekent dat fietsers er in twee richtingen mogen rijden en dat er enkel plaatselijk verkeer is toegestaan met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De politie zal hier ook extra toezicht op houden.”

Omleiding

Fietsen via de Tervuursesteenweg ter hoogte van de werken zal, in beide richtingen, niet meer mogen. De gemeente benadrukt ook nog dat het doorgaand verkeer dat van Perk naar Elewijt wil de grote omleiding via de Luchthavenlaan en de Woluwelaan moet volgen. Van Elewijt naar Perk mag er wel nog over de Tervuursesteenweg gereden worden, zij het voortaan dus met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.