Dronkaards krijgen sigarettenautomaat niet open 23 februari 2018

02u33 0

Twee Noord-Afrikanen zijn veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 5 maanden voor een onhandige poging om sigaretten te stelen. De twee leerden elkaa kennen op de trein. Het was meteen grote vriendschap en de twee maakten al snel een fles wodka soldaat. Daar hoort een lekker sigaretje bij, dachten ze en ze begaven zich naar een sigarettenautomaat in de buurt van café Onder Den Toren. Omdat hun geld op was besloten ze de machine open te breken. Zonder succes want hun promille bleek iets te groot om het automaat aan te kunnen. Uiteindelijk kon een patrouille hen oppakken aan het bewuste automaat. (WHW)