Dorstige dieven stelen whisky en gin UITBATER VERLIEST 2.000 EURO DOOR 'KLANTEN' DIE ZICH LATEN INSLUITEN ROBBY DIERICKX

02u43 0 Foto Lukas Chris Peeters van De Punt blijft met een stevige financiële kater achter. Steenokkerzeel Enkele dorstige dieven hebben Chris Peeters van café De Punt met een financiële kater opgezadeld. Ze lieten zich zondagochtend insluiten in het café en gingen met een twintigtal dure whisky- en ginflessen aan de haal. "Bijzonder pijnlijk na een zware werkavond", klinkt het.

"Het was een absolute topavond", blikt Chris Peeters, die na zijn deelname aan Temptation Island zes jaar geleden café De Punt in de Driesstraat overnam, nog even terug op zaterdagavond. "In het centrum vond het jaarlijks Winterfeest plaats, waarna het café propvol zat. Er werd tot in de vroege uurtjes gefeest, ik kon pas om 7.30 uur sluiten."





Geen inbraaksporen

Toen Chris zondagavond om 18 uur opnieuw naar zijn café ging, kon hij zijn ogen niet geloven. Zowat twintig flessen dure whisky en gin waren verdwenen. "Er waren geen inbraaksporen dus de dieven waren in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig in het café en hebben zich laten insluiten", aldus nog de uitbater. "Ze moeten tussen 8 en 13 uur toegeslagen hebben, want kort na de middag was de poetsvrouw al in De Punt. Vermoedelijk hebben ze zich in de aanpalende feestzaal verstopt. Toen ik zondagochtend vertrok, heb ik het café en de toiletten namelijk nog gecontroleerd, maar in de zaal ben ik niet meer geweest. In hun vlucht graaiden de dieven nog een hele hoop chips en worstjes mee, en lieten ze nog een glas vallen. Uiteindelijk konden ze via de nooduitgang het café verlaten."





De diefstal breekt de uitbater zuur op. "De dieven graaiden de duurste flessen mee", vertelt hij. "Het gaat om flessen met een aankoopwaarde tussen de 30 en de 50 euro. De verkoopwaarde is ongeveer maal drie, dus ik verlies tussen de 1.500 en de 2.000 euro aan inkomsten. Bijzonder pijnlijk na een lange avond werken."





Camera's plaatsen

Het is al de tweede keer in zes jaar tijd dat dieven zich lieten insluiten in het café om vervolgens toe te slaan. "In tegenstelling tot nu konden de dieven toen slechts een kleine buit maken met twee flessen whisky en wat klein geld", gaat Chris Peeters verder. "Deze keer is de financiële kater een pak groter. Om te vermijden dat dit me nogmaals overkomt, ga ik een camera ophangen. Daarnaast zal ik op speciale avonden waarop niet alleen mijn vast cliënteel maar ook andere klanten over de vloer komen wat oplettender zijn. Zo zal ik voortaan telkens voor sluitingstijd een ronde maken in het café en de feestzaal om te vermijden dat 'klanten' zich kunnen insluiten om vervolgens toe te slaan."





Peeters diende een klacht in bij de politie, maar voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt.