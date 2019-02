Dochter Anne De Baetzelier stelt kunstwerken tentoon in De Camme Robby Dierickx

28 februari 2019

17u49 0 Steenokkerzeel De 24-jarige Ellen Marie Moysons, de dochter van ex-Miss België Anne De Baetzelier, stelt dit en komend weekend haar kunstwerken voor in gemeenschapscentrum De Camme. Voor haar expositie Metamorphosis bracht ze al haar werken over van Barcelona naar ons land.

Ellen Marie Moysons woont al vier jaar in de Spaanse stad, waar ze een opleiding volgde aan de Barcelona Academy of Arts. Vorig jaar studeerde ze er af en nu geeft ze er les. De komende twee weekends staat ze voor haar grootste uitdaging, want in De Camme in Perk wordt voor het eerst een tentoonstelling met haar werken georganiseerd. Dat alles heeft de 24-jarige kunstenares te danken aan curator Gilbert Puttemans, die naar eigen zeggen een grote fan is van het werk van de dochter van Anne De Baetzelier.

Met bestelwagen van Barcelona naar Perk

“Het is best spannend om een eigen expo te hebben”, aldus Ellen Marie. “Mijn mama en ik brachten alle werken met een bestelwagen over van Barcelona naar Perk. Het merendeel van die werken maakte ik het afgelopen jaar. Vaak zat ik dag en nacht in mijn atelier te tekenen.”

Nu de kunstenares haar eerste eigen tentoonstelling heeft, staat haar mogelijk een mooie carrière te wachten. Al staat ze daar zelf duidelijk niet echt bij stil. “Mijn ambitie? Gewoon blijven tekenen. Het liefst op een rustige manier, zonder te veel druk. Echt grote ambities heb ik voorlopig nog niet.”

De feestelijke opening van de tentoonstelling vindt op vrijdag 1 maart om 20 uur plaats. Nadien zijn de kunstwerken van Ellen Marie te bewonderen op 2, 3, 9 en 10 maart telkens van 14 tot 22 uur en op vrijdag 8 maart van 18 tot 23 uur.