Communautair relletje bij aanstelling nieuw bestuur Interza Robby Dierickx

25 maart 2019

13u35 3 Steenokkerzeel “Klaver/N-VA Steenokkerzeel heeft het op een akkoordje gegooid met de Franstaligen om het voorzitterschap van de raad van bestuur van afvalintercommunale Interza te verkrijgen.” Dat zegt Lukas Schillebeeckx van CD&V Zaventem. Volgens hem lapte Klaver/N-VA een provinciaal akkoord onder de Vlaamse partijen aan zijn laars zodat Marleen Ral voorzitter kon worden. “Welk akkoord?”, klinkt het daar.

Tijdens de eerste algemene vergadering van afvalintercommunale Interza stond de aanstelling van de nieuwe raad van bestuur op de agenda. Zaventemnaar Lukas Schillebeeckx en Marleen Ral uit Steenokkerzeel waren de twee kandidaat-voorzitters. Volgens die eerste werd een provinciaal akkoord gemaakt tussen alle Vlaamse partijen waarbij beslist zou worden dat het voorzitterschap naar hem zou gaan omdat Zaventem de grootste gemeente van de intercommunale is. “Maar Klaver/N-VA gooide het op een akkoord met de twee Franstaligen van CDH uit Kraainem en Wezembeek-Oppem waardoor Marleen Ral tot voorzitter verkozen werd”, zegt Schillebeeckx. “Hiermee wordt ingegaan tegen een provinciaal akkoord van de Vlaamse partijen. Het is frappant dat N-VA op deze manier haar Vlaamse principes overboord gooit en overstag gaat voor de postjes.”

Marleen Ral had naar eigen zeggen geen weet van een akkoord. “Misschien werd er een akkoord bereikt met N-VA, maar in Steenokkerzeel werken we onder Klaver/N-VA en waren we daar niet van op de hoogte”, aldus de nieuwe voorzitter. “Ik zat de voorbije zes jaar al in de raad van bestuur en was in de vorige legislatuur ook voorzitter van de Steenokkerzeelse gemeenteraad. Genoeg ervaring dus om de intercommunale te leiden. Dat men nu zegt dat we het op een akkoord gooiden met de Franstaligen, is een leugen. Er werd gewoon voor de mensen met de meeste ervaring gekozen.”