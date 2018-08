Chris Boeykens trekt CD&V-lijst 31 augustus 2018

Oppositiepartij CD&V Steenokkerzeel trekt met huidig gemeenteraadslid Chris Boeykens als lijsttrekker naar de kiezer. Ook de twee andere uittredende gemeenteraadsleden, Christophe Ponsard en Gilbert Jaspers, staan op de lijst, respectievelijk op plaatsen zes en vijf. Op de tweede plaats staat Lieve Croon, voormalig OCMW-raadslid. Pamela Selleslach-Cologne prijkt op drie, terwijl Gilberte Wittebrood (uittredend OCMW-raadslid) de vierde plaats inneemt. Willy Gryseels, die zich inzet voor de senioren, duwt de lijst.





"We hebben de afgelopen zes jaar vanuit de oppositie constructief meegewerkt aan een beter Steenokkerzeel, maar zijn vastbesloten om met ons nieuwe team opnieuw het roer in handen te nemen in het schepencollege", aldus een strijdvaardige lijsttrekker Chris Boeykens. De volledige CD&V-lijst wordt zondag op de wekelijkse markt bekendgemaakt. (RDK)