Chiro organiseert Safarifuif (for Kids) RDK

08 maart 2019

08u27 0

In een tent op de Chiroterreinen in de Prooststraat in Steenokkerzeel organiseert Chiro Hamburgers op zaterdag haar traditionele Safarifuif. De deuren zwaaien om 21.30 uur open. Achter de draaitafels staan achtereenvolgens Kenneth C, Epsilon, Toloko, Double-U ft. Eugene en DG Seth. Voorverkooptickets kosten 5 euro, aan de kassa betaal je een euro meer.

Maar ook de kinderen kunnen hun danskunsten etaleren, want tussen 18.30 en 20.30 uur is er de Safarifuif for Kids met dj Ham ft. Burger. De toegangsprijs bedraagt 2,5 euro. Wie verkleed komt, maakt kans op leuke prijzen.