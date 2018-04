Celstraf met uitstel gevraagd voor schijnen met laserpen 10 april 2018

02u37 0

Een 25-jarige Roemeen riskeert tien maanden cel, omdat hij in de buurt van de luchtvaartbasis van Steenokkerzeel met een laserpen op een politiehelikopter scheen. Op 26 januari merkte de piloot van de helikopter op dat vanuit een wagen met een laserpen twee keer werd geschenen naar de helikopter. Hierop volgde hij de wagen waardoor de politie de inzittenden kon onderscheppen. De gebruiker van de laserpen, die aan de passagierskant zat, werd meteen gearresteerd en verhoord. Hij werd vervolgd voor het bezit van een verboden wapen en het opzettelijk in gevaar brengen van het luchtverkeer. "Dit was gevaarlijk, en zeker in de buurt van de luchtvaartbasis", aldus het parket.





Voor de rechter stak de twintiger de schuld op de bestuurder van de wagen, die volgens hem de dader was. Naast de celstraf werd een boete van 1.200 euro gevorderd. Uitspraak op 7 mei. (WHW)